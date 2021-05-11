Молдова задержала второго подозреваемого по делу о похищении Чауса

30-летний мужчина попал в руки следователей после пересечения границы.

Молдова задержала второго подозреваемого по делу о похищении Чауса
Архівне фото
Фото: procuratura.md

Правоохранительные органы Молдовы задержали на границе 30-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Подозреваемого задержали при въезде в страну 9 мая, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Молдовы.

На следующий день ему предъявили подозрение в организации и обеспечении деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины Чауса. Действия, в которых обвиняется задержанный, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.

Подозреваемого собираются взять под стражу.

Напомним, 3 апреля неизвестные лица похитили Чауса в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы сообщили, что за похищением Чауса могут стоять украинцы. Одного подозреваемого удалось задержать еще тогда.

Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.

Бывший судья Чаус с 2017 года скрывался в Молдове, пытаясь получить там убежище. Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.

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