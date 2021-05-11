Молдова задержала второго подозреваемого по делу о похищении Чауса
30-летний мужчина попал в руки следователей после пересечения границы.
Правоохранительные органы Молдовы задержали на границе 30-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса.
Подозреваемого задержали при въезде в страну 9 мая, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Молдовы.
На следующий день ему предъявили подозрение в организации и обеспечении деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины Чауса. Действия, в которых обвиняется задержанный, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.
Подозреваемого собираются взять под стражу.
Напомним, 3 апреля неизвестные лица похитили Чауса в центре Кишинева. Правоохранительные органы Молдовы сообщили, что за похищением Чауса могут стоять украинцы. Одного подозреваемого удалось задержать еще тогда.
Министерство иностранных дел Украины отрицает причастность государства к похищению Чауса, но журналистские расследования свидетельствуют, что похитители могут быть связаны с разведывательными и правоохранительными органами Украины.
Бывший судья Чаус с 2017 года скрывался в Молдове, пытаясь получить там убежище. Украина требовала его экстрадиции по обвинению в коррупции.