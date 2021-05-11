Кулеба спрогнозировал РоSSии роль "меньшего партнера" в противостоянии США и Китая

Мир будет очень волатильным, и Украина будет испытывать удары.

Кулеба спрогнозировал РоSSии роль "меньшего партнера" в противостоянии США и Китая
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия мировую политику будет определять глобальное противостояние между США и Китаем. При этом он считает, что РоSSия в этом противостоянии будет "меньшим партнером".

Об этом он сказал во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Приоритеты наши традиционны - это прежде всего движение к членству в Евросоюзе и НАТО. Но это также поиск места Украины и получение выгод и минимизация рисков от того глобального противостояния, которое развернулось между Соединенными Штатами и Китаем. Я считаю, что это будут две крупнейшие силы, которые будут соревноваться в мире в ближайшие десятилетия. Другие большие страны (большие по размеру), такие как РоSSия, будут выступать в роли несколько меньшего партнера Китая, кто-то будет выступать партнером Соединенных Штатов", - сказал Кулеба.

Он спрогнозировал, что мир будет очень волатильным и Украина будет постоянно испытывать удары.

"Поэтому функция сдерживания будет очень важной. Я думаю, за последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике, и хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали и сделали свой весомый вклад в то, чтобы РоSSия перестала бряцать оружием", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что роSSийские войска остаются и у границ Украины, и на оккупированной территории, но по крайней мере исчезло громкое бряцание оружием.

"Но она [РоSSия] может возобновить эти действия в любой момент. Поэтому мы знаем, как сдерживать врага, как строить альянсы, - в этом у нас есть успехи", - сказал Кулеба.

Напомним, что предыдущий президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с Китаем, что сопровождалось явно антикитайской риторикой со стороны Белого дома в связи с пандемией коронавируса. Новый президент Джо Байден не столь радикален, но и при нем США придется конкурировать с Китаем за доминирование в мировой политике и экономике.

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