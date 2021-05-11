СНБО насчитал в Украине 13 олигархов

В Украине есть 13 олигархов, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на форуме "Украина 30. Безопасность страны".

"Президент дал задание аппарату Совета нацбезопасности, Антимонопольному комитету, Офису президента разработать закон об олигархах, которые на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, на наши внутриполитические и внешнеполитические процессы. По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, мы имеем в виду 13 человек, которых можно с уверенностью отнести именно к олигархической среде", - сказал Данилов.

Имен олигархов он не назвал.

Напомним, что 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. По предварительной информации, определенные олигархами лица будут нести юридическую ответственность, которая будет стимулировать их выйти из этого статуса.