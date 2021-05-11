В США подозревают роSSийское ГРУ в атаках с оружием направленной энергии на своих разведчиков, - Politico

Официальные лица в США подозревают, что за загадочными атаками на американских служащих и разведчиков в разных странах может стоять Главное разведывательное управление Минобороны РоSSии. Агенты вероятно использовали оружие направленной энергии, сообщает Politico со ссылкой на трех нынешних и бывших должностных лиц, знакомых с обсуждениями.

Оружие направленной энергии (часто называют лазерным) излучает энергию в заданном направлении без применения проводов и других проводников. Может достигать летального и нелетального эффекта. Такой вид оружия существует, но находится на стадиях тестирования.

Неоспоримых доказательств США пока не имеют, но считается, что роSSийское подразделение военной разведки может стоять за атаками. В последние недели активизировалась расследование. Представитель Конгресса заявил, что к изучению причастности роSSийского ГРУ вовлечены все 18 федеральных разведывательных агентств.

Анонимный источник в Белом доме подтвердил, что Совет нацбезопасности работает с другими агентствами по "невыясненным инцидентам со здоровьем".

"Здоровье американских служащих является первым приоритетом для администрации, и мы очень серьезно относимся к сообщениям нашего персонала об аномальных нарушения здоровья", - отметил собеседник.

Жертвы возможных нападений сообщали о симптомах, схожих с "Гаванским синдромом 2016 года", когда ряд американских шпионов и дипломатов почувствовали головную боль, потерю равновесия и слуха, звон и давление в ушах, а иногда и поражение мозга.

Источники также утверждают, что следы роSSийских шпионов были найдены на каждом месте, где американские служащие сообщали о внезапных недомоганиях, которые не имеют объяснений. Кроме того, Штаты уверены, что ГРУ обладает оружием направленной энергии, которое может нанести такие поражения. Израиль и Китай также имеют подобные технологии, но они не работали в местах, где произошли упомянутые инциденты и, вероятно, не имеют причин применять это против США .

"Это выглядит, пахнет и чувствуется, как ГРУ", - заявил один из бывших сотрудников службы безопасности, который участвовал в расследовании.

Пресс-секретарь директора Национальной разведки Аврил Хейнс прокомментировала ситуацию. Она заявила, что разведывательное сообщество "не имеет окончательной информации о причинах этих инцидентов" и не сделало выводы о том, несет ли за это ответственность иностранный субъект.

В апреле СМИ , в том числе и "Интерфакс", писали о том, что Штаты расследуют по меньшей мере два случая ухудшения самочувствия людей на своей территории, которые напоминают "Гаванский синдром".

Понятие "Гаванский синдром" появилось после того, как американские дипломаты на Кубе и в Китае испытали неврологические симптомы, включая головокружение, тошноту, головную боль и проблемы со слухом. В США считают, что это является следствием действия микроволнового оружия.