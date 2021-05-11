В США подозревают роSSийское ГРУ в атаках с оружием направленной энергии на своих разведчиков, - Politico
Официально американская разведка пока не сделала выводов, но ведет федеральное расследование.
Официальные лица в США подозревают, что за загадочными атаками на американских служащих и разведчиков в разных странах может стоять Главное разведывательное управление Минобороны РоSSии. Агенты вероятно использовали оружие направленной энергии, сообщает Politico со ссылкой на трех нынешних и бывших должностных лиц, знакомых с обсуждениями.
Оружие направленной энергии (часто называют лазерным) излучает энергию в заданном направлении без применения проводов и других проводников. Может достигать летального и нелетального эффекта. Такой вид оружия существует, но находится на стадиях тестирования.
Неоспоримых доказательств США пока не имеют, но считается, что роSSийское подразделение военной разведки может стоять за атаками. В последние недели активизировалась расследование. Представитель Конгресса заявил, что к изучению причастности роSSийского ГРУ вовлечены все 18 федеральных разведывательных агентств.
Анонимный источник в Белом доме подтвердил, что Совет нацбезопасности работает с другими агентствами по "невыясненным инцидентам со здоровьем".
"Здоровье американских служащих является первым приоритетом для администрации, и мы очень серьезно относимся к сообщениям нашего персонала об аномальных нарушения здоровья", - отметил собеседник.
Жертвы возможных нападений сообщали о симптомах, схожих с "Гаванским синдромом 2016 года", когда ряд американских шпионов и дипломатов почувствовали головную боль, потерю равновесия и слуха, звон и давление в ушах, а иногда и поражение мозга.
Источники также утверждают, что следы роSSийских шпионов были найдены на каждом месте, где американские служащие сообщали о внезапных недомоганиях, которые не имеют объяснений. Кроме того, Штаты уверены, что ГРУ обладает оружием направленной энергии, которое может нанести такие поражения. Израиль и Китай также имеют подобные технологии, но они не работали в местах, где произошли упомянутые инциденты и, вероятно, не имеют причин применять это против США.
"Это выглядит, пахнет и чувствуется, как ГРУ", - заявил один из бывших сотрудников службы безопасности, который участвовал в расследовании.
Пресс-секретарь директора Национальной разведки Аврил Хейнс прокомментировала ситуацию. Она заявила, что разведывательное сообщество "не имеет окончательной информации о причинах этих инцидентов" и не сделало выводы о том, несет ли за это ответственность иностранный субъект.
В апреле СМИ, в том числе и "Интерфакс", писали о том, что Штаты расследуют по меньшей мере два случая ухудшения самочувствия людей на своей территории, которые напоминают "Гаванский синдром".
Понятие "Гаванский синдром" появилось после того, как американские дипломаты на Кубе и в Китае испытали неврологические симптомы, включая головокружение, тошноту, головную боль и проблемы со слухом. В США считают, что это является следствием действия микроволнового оружия.
РоSSия во времена СССР начала испытывать технику направленной энергии. Это импульсное микроволновое оружие, использующее электромагнитное излучение для поражения целей. Исследователи пока окончательно не уверены, что за ухудшением здоровья служащих и дипломатов стоит именно оружие, но некоторые уверены, что оно очень легко транспортируется благодаря малым габаритам и может поражать на расстоянии от 500 до 1000 ярдов (450-900 метров).