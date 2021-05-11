Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с Украиной

"РоSSия не может на это пойти, так как это может быть мировая война".

Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с Украиной
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30

Президент Владимир Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну против Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 11 мая, во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Я считаю, что РоSSия не может на это пойти, так как это может быть мировая война. Это очень опасно", - сказал Зеленский, подчеркнув, что речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах потенциальных жертв.

Он подчеркнул, что РоSSия хоть и до сих пор не отвела войска от границы с Украиной (кроме нескольких тысяч военных в оккупированном Крыму), но дальнейшей эскалации с ее стороны не наблюдается.

"Действительно, могла бы быть мощная эскалация. Я считаю, что сегодня это остановилось. Никто ничего не может гарантировать, потому что в 14-м году никто не ожидал со стороны РоSSии таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может, но мы видим, что эскалация уменьшилась за последний месяц, это точно. Как будет дальше? Будем верить, что полномасштабной войны не будет", - сказал он.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

Украина назвала этот отвод показушным и микроскопическим.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия позволит жителям оккупированного Донбасса принять участие в выборах в ГосдумуРоSSия позволит жителям оккупированного Донбасса принять участие в выборах в Госдуму
Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в КиевеЗеленский почтил память погибших во Второй мировой войне на площади Славы в Киеве
Зеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировойЗеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировой
Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войнеЗеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне
США продолжат укреплять партнерство с Украиной в сфере безопасности - ГосдепСША продолжат укреплять партнерство с Украиной в сфере безопасности - Госдеп
Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБОЗеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО
Украина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 - ЗеленскийУкраина предоставит Индии гуманитарную помощь из-за сложной ситуации с COVID-19 - Зеленский
Зеленский анонсировал "очень серьезное" двустороннее соглашение с СШАЗеленский анонсировал "очень серьезное" двустороннее соглашение с США
Украина надеется на решение ВТО об отказе от патентов на вакцину от COVID-19Украина надеется на решение ВТО об отказе от патентов на вакцину от COVID-19
Зеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчинЗеленский подписал закон о декретном отпуске для мужчин
Последние новости
Подгружаем последние новости