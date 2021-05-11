Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну с Украиной

"РоSSия не может на это пойти, так как это может быть мировая война".

Президент Владимир Зеленский надеется, что РоSSия не решится на полномасштабную войну против Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 11 мая, во время форума "Украина 30. Безопасность страны".

"Я считаю, что РоSSия не может на это пойти, так как это может быть мировая война. Это очень опасно", - сказал Зеленский, подчеркнув, что речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах потенциальных жертв.

Он подчеркнул, что РоSSия хоть и до сих пор не отвела войска от границы с Украиной (кроме нескольких тысяч военных в оккупированном Крыму), но дальнейшей эскалации с ее стороны не наблюдается.

"Действительно, могла бы быть мощная эскалация. Я считаю, что сегодня это остановилось. Никто ничего не может гарантировать, потому что в 14-м году никто не ожидал со стороны РоSSии таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может, но мы видим, что эскалация уменьшилась за последний месяц, это точно. Как будет дальше? Будем верить, что полномасштабной войны не будет", - сказал он.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

Украина назвала этот отвод показушным и микроскопическим.