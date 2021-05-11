Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ нет.

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 10 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а около поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки противник дважды совершил обстрел из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Авдеевка, Пивденне и Водяное роSSийские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал новую встречу "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) в формате советников. По его словам, она может произойти в очном формате до конца мая.

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