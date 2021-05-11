Китай признали самой грязной страной по выбросам

Китай признали самой грязной страной по выбросам

Китай за год выбрасывает в атмосферу больше парниковых газов, чем все развитые страны мира вместе взятые. Как передает Укринформ, об этом сообщает BNN Bloomberg.

Отмечается, что по итогам 2019 года объемы выбросов шести парниковых газов (среди которых углекислый, метан и оксид азота) составляли в Китае 14,09 млрд тонн, что примерно на 30 млн тонн больше, чем совокупный объем выбросов стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"На Китай приходилось 27% глобальных выбросов, США - 11%, а Индия впервые превзошла Европейский Союз - примерно 6,6% от общего объема. Впрочем, у Китая самое большое население в мире, поэтому его выбросы на душу населения остаются намного меньшими, чем в США", - отмечается в публикации.

Кроме того, исследователи указывают, что в историческом плане, страны, которые сейчас входят в ОЭСР, выбросили в атмосферу в четыре раза больше парниковых газов, чем Китай, начиная с 1750 года.

Как сообщалось, Китай взял на себя обязательство к 2060 году достичь "нулевых выбросов" в промышленности.

МинПром по материалам Укринформ

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Китай поставил на паузу экономическое сотрудничество с АвстралиейКитай поставил на паузу экономическое сотрудничество с Австралией
Китайская вакцина CoronaVac прошла лабораторный контроль в УкраинеКитайская вакцина CoronaVac прошла лабораторный контроль в Украине
Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - МинреинтеграцииУкраина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - Минреинтеграции
В Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор СичВ Офисе президента заявили, что Китай не сильно переживает из-за Мотор Сич
Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреляПрививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля
На 87-м округе выборы признали недействительными еще на одном участкеНа 87-м округе выборы признали недействительными еще на одном участке
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетенейНа одном из участков 87 округа выборы признали недействительными из-за исчезновения бюллетеней
Китай ввел санкции против официальных лиц США и КанадыКитай ввел санкции против официальных лиц США и Канады
Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину
Первая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в УкраинуПервая партия китайской вакцины CoronaVac отправилась в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости