?Трех инспекторов миграционной службы Португалии приговорили к лишению свободы за убийство украинца в аэропорту Лиссабона

Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь.

Суд в Португалии приговорил трех инспекторов миграционной службы страны к заключению сроком от семи до девяти лет за убийство украинского мигранта после задержания в аэропорту Лиссабона.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство AP.

Трех инспекторов признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений во время допроса, что привело к смерти 40-летнего украинца. Двое из мужчин получили по девять лет тюрьмы, еще один - семь лет.

"Смерть Игоря Гоменюка стала прямым следствием поведения подсудимых, которые были обязаны действовать иначе", - подчеркнул судья.

Суд признал, что инспекторы били ногами и дубинками человека, который был в этот момент в наручниках, сломав таким образом его ребра. Это в свою очередь повлекло его смерть от удушения.

Этот инцидент вызвал скандал в Португалии, в результате чего в отставку ушел глава миграционной службы страны. Это также привело к реорганизации ведомства.

Напомним, погибший украинец пытался попасть в страну без действующей визы в марте 2020 года. Мужчину задержали после того, как он отказался сесть на самолет для возвращения в Украину.

В прошлом году Португальское правительство было вынуждено заплатить семье украинца более 700 тысяч евро компенсации. У погибшего в Украине осталась жена и двое детей.

Представитель португальской Amnesty International Педро Нето отметил, что случай с гражданином Украины - не единичный, и ранее также случались ситуации ненадлежащего обращения с иностранцами, которые прибывают в Португалию.