По данным МВД, роSSийские паспорта получили 527 тысяч человек.

Более полумиллиона жителей так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", которые получили роSSийские паспорта, примут участие в выборах в Госдуму РоSSийской Федерации.

Об этом заявил журналистам секретарь генсовета "Единой РоSSии" Андрей Турчак, передает "Настоящее время".

"Эти 500 тысяч человек [на Донбассе], принявших роSSийское гражданство. Они примут участие в выборах в Госдуму", - сказал Турчак.

По данным МВД , роSSийские паспорта получили 527 тысяч человек. Речь идет о тех, кто живет на оккупированных территориях.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ , евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктор Водолацкий заявлял, что к концу года количество людей, получивших роSSийское гражданство, может вырасти до 1 млн.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не раз подчеркивал, что это является частью гибридной войны, которую ведет Кремль, нарушая тем самым суверенитет Украины.

Напомним, в ОРДЛО, по предварительным данным, проживают около 1,6 млн жителей, однако точных данных не знает никто.

Весной 2019 года президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощении режима выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.

МИД Украины заявил, что роSSийские паспорта, выданные жителям ОРДЛО, будут недействительными, и назвал указы Путина "ничтожными".