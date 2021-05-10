Адаптивный карантин в Украине будет продлен до августа, - Шмыгаль

Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, карантин будет отменен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине, введенный до 30 июня, дает свои результаты. По его словам, он будет продлен до августа.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможность: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне.

Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут либо не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", - уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило в прошлую волну заболеваемости.

Напомним, по состоянию на субботу, 8 мая, все области Украины вышли из “красной” карантинной зоны.