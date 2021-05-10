На Львовщине 12-14 мая пройдут антитеррористические учения СБУ

Граждан просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

С 12 по 14 мая 2021 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные обучения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

Отмечается, что масштабные тренировки пройдут в условиях, максимально приближенных к реальным.

Служба безопасности просит жителей и гостей г. Жовква, п.г.т. Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека. Кроме того, просим граждан в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по номерам «горячей линии» УСБУ", - говорится в сообщении.