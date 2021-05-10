МКИП рассматривает варианты блокировки сигнала из РоSSии и с оккупированных территорий

Речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами.

МКИП рассматривает варианты блокировки сигнала из РоSSии и с оккупированных территорий
Фото: facebook/Олександр Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики Украины рассматривает варианты блокировки сигнала с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Об этом рассказал в интервью "Радио Свобода" глава МКИП Александр Ткаченко.

"Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно в территориях приграничных, расширение, собственно, вещания «Зеонбуда», варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и оккупированной территории Донбасса и из самой РоSSии на украинские территории", - сказал Ткаченко.

По его словам, речь идет не только об эфирном сигнале, но и о работе с интернет-провайдерами, с некоторыми кабельными провайдерами.

"То есть сейчас наработана база, сколько, собственно, мы всего этого «добра» видим в нашем пространстве. И этот план мероприятий мы будем подавать в Кабмин, в СНБО для того, чтобы он был утвержден и выглядел не как спорадические решения, а как системный подход, который имеет целью не только дополнительные инвестиции в эту сферу со стороны государства, но и пошаговый план действий для того, чтобы, во-первых, украинское видели больше и легче, и для того, чтобы, во-вторых, роSSийской пропаганды на этих территориях было меньше", - заявил министр.

Ранее "Крымская правозащитная группа» провела мониторинг распространения телевизионного сигнала на юге Херсонской области. В восьми населенных пунктах, охваченных мониторингом, удалось поймать роSSийское телевидение. Сигнала украинского телевидения в этих населенных пунктах поймать не удалось.

Напомним, РоSSия прекратила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины - в оккупированном Крыму и части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности доносить свой сигнал до аудитории на неподконтрольной Киеву территории.

22 апреля Минреинтеграции объявило тендер для украинских телерадиовещателей на территорию Крыма. Объявленная стоимость составляет 4 млн гривень.

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