В Грузии суд освободил из заключения лидера партии Саакашвили Нику Мелия

Несколько дней назад представительство ЕС внесло за него залог.

В Грузии суд освободил из заключения лидера партии Саакашвили Нику Мелия
Фото: Кавказ Online

Тбилисский городской суд освободил лидера созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Нику Мелия из заключения после того, как представительство ЕС внесло за него залог в размере 40 000 лари (около 324 000 гривен), пишет "Кавказ online".

Сторона обвинения ходатайствовала о замене ареста на залог, а адвокаты - о том, чтобы оппозиционера отпустили без меры пресечения.

Мелию поместили под стражу еще в феврале, а в апреле продлили срок заключения. Политик обвиняется по делу о событиях 20 июня 2019 – ему инкриминируют управление групповым насилием.

Летом 2020 года ему избрана мера пресечения в виде залога 30 тысяч лари. Тогда Мелия выплатил залог, но в ноябре 2020 года во время акции протеста демонстративно выбросил электронный браслет, назвав его символом несправедливости.

Задержание углубило политический кризис в Грузии, который теперь пытаются решить при посредничестве Евросоюза. Политический кризис в Грузии началась осенью 2020 года из-за непризнания оппозицией результатов парламентских выборов. Ситуация обострилась в конце февраля из-за задержания главы крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. Для задержания политика силовики штурмовали офис партии Саакашвили.



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