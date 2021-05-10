В Грузии суд освободил из заключения лидера партии Саакашвили Нику Мелия

Несколько дней назад представительство ЕС внесло за него залог.

Тбилисский городской суд освободил лидера созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Нику Мелия из заключения после того, как представительство ЕС внесло за него залог в размере 40 000 лари (около 324 000 гривен), пишет "Кавказ online".

Сторона обвинения ходатайствовала о замене ареста на залог, а адвокаты - о том, чтобы оппозиционера отпустили без меры пресечения.

Мелию поместили под стражу еще в феврале, а в апреле продлили срок заключения. Политик обвиняется по делу о событиях 20 июня 2019 – ему инкриминируют управление групповым насилием.

Летом 2020 года ему избрана мера пресечения в виде залога 30 тысяч лари. Тогда Мелия выплатил залог, но в ноябре 2020 года во время акции протеста демонстративно выбросил электронный браслет, назвав его символом несправедливости.