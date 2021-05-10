В Крыму снова установили оборудование из ЕС в обход санкций

Несколько лет назад оборудование Siemens уже использовали для Крыма.

В Крыму для водоснабжения установили оборудование немецкой компании Siemens и датской Grundfos. Это произошло, несмотря на запрет на поставку такой техники на оккупированную территорию, установленный постановлением Совета Европы еще в 2014 году, пишет "Настоящее время".

Европейское оборудование "засветили" в телесюжете оккупационного телевидения.

"Здесь 100% непонятно, каким образом эти насосы попали в Крым. Мы видим заявление Siemens и Grundfos о том, что они все сдержали. О том, что они обязывают контрагентов указывать, куда будет поставлено оборудование ... Но результат виден, и санкции нарушаются", - заявил редактор антикоррупционного роSSийского проекта Scanner Project Михаил Маглов.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабий отметил, что европейские компании могли не знать, куда повезут их оборудование.

Ранее оккупационные власти Крыма уже использовала оборудование Siemens – газовые турбины. Тогда компания очень негативно отреагировала на такое использование ее техники.

"Настоящее время" утверждает, что отправило запрос в СНБО о том, будут ли какие-то санкции в связи с использованием европейской техники в Крыму, но пока ответа не получило. Представительство президента в Крыму ответило, что сейчас собирает информацию о нарушителях, а затем будет передавать ее в прокуратуру и МИД .

Напомним, что в 2017 году РоSSия поставила газовые турбины производства немецкого Siemens в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза , запрещающие европейским компаниям поставки на полуостров энергетических технологий. Siemens признал, что как минимум две из четырех газовых турбин, поставленных им для проекта ТЭС на полуострове Тамань, были перенаправлены Россией в Крым, и пообещал судиться.

После этого немецкий концерн Siemens подал иск против компании "Технопромэкспорт".