В Крыму снова установили оборудование из ЕС в обход санкций

Несколько лет назад оборудование Siemens уже использовали для Крыма.

В Крыму снова установили оборудование из ЕС в обход санкций
Фото: Вики

В Крыму для водоснабжения установили оборудование немецкой компании Siemens и датской Grundfos. Это произошло, несмотря на запрет на поставку такой техники на оккупированную территорию, установленный постановлением Совета Европы еще в 2014 году, пишет "Настоящее время".

Европейское оборудование "засветили" в телесюжете оккупационного телевидения.

"Здесь 100% непонятно, каким образом эти насосы попали в Крым. Мы видим заявление Siemens и Grundfos о том, что они все сдержали. О том, что они обязывают контрагентов указывать, куда будет поставлено оборудование ... Но результат виден, и санкции нарушаются", - заявил редактор антикоррупционного роSSийского проекта Scanner Project Михаил Маглов.

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабий отметил, что европейские компании могли не знать, куда повезут их оборудование.

Ранее оккупационные власти Крыма уже использовала оборудование Siemens – газовые турбины. Тогда компания очень негативно отреагировала на такое использование ее техники.

"Настоящее время" утверждает, что отправило запрос в СНБО о том, будут ли какие-то санкции в связи с использованием европейской техники в Крыму, но пока ответа не получило. Представительство президента в Крыму ответило, что сейчас собирает информацию о нарушителях, а затем будет передавать ее в прокуратуру и МИД.

Напомним, что в 2017 году РоSSия поставила газовые турбины производства немецкого Siemens в Крым, на который распространяются санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставки на полуостров энергетических технологий. Siemens признал, что как минимум две из четырех газовых турбин, поставленных им для проекта ТЭС на полуострове Тамань, были перенаправлены Россией в Крым, и пообещал судиться.

После этого немецкий концерн Siemens подал иск против компании "Технопромэкспорт".



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