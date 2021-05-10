Глава МИД Германии призвал РоSSию вернуться к диалогу с Евросоюзом

Маас подчеркнул важность того, чтобы "ЕС не отклонялся со своего пути защиты прав человека, в том числе в РоSSии".

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Евросоюз готов к диалогу с Россией , но ожидает того же от страны. Соответствующее заявление он сделал перед встречами со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе, пишет DW.

"Мы готовы к диалогу, и настало время, чтобы Москва также вернулась к диалогу", - отметил он.

Маас подчеркни важность того, чтобы " ЕС не отклонялся со своего пути защиты прав человека, в том числе в РоSSии", цитирует его AFP.

В качестве примера дальнейшей конфронтации со стороны Москвы министр отметил введенные Россией санкции в виде запрета въезда для восьми граждан ЕС .

Напомним, что все 27 стран-членов Европейского Союза осудили введенные Россией санкции против восьми граждан ЕС в виде запрета на въезд.

29 апреля Европарламент поддержал резолюцию в отношении роSSийских войск у границы Украины. В ней говорится об отключении РоSSии от SWIFT в случае новой агрессии. 30 апреля РоSSийская Федерация ввела санкции против восьми представителей Европейского Союза, в том числе против главы Европарламента Давида Сассоли.