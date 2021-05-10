СБУ задержала разведчика "ДНР" у линии огня на Донбассе

Мужчина должен был собирать данные о расположении ВСУ.

Фото: СБУ
Вблизи линии огня на Востоке Украины СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР". Он пытался провести рекогносцировку местности на линии разграничения, сообщили в Службе безопасности Украины.

По предварительной информации, разведчик должен был получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

Фото: СБУ

"Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической «ДНР». На должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика» оказывал вооруженное сопротивление силам АТО ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", - говорится в сообщении.

У мужчины обнаружили военный билет "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в апреле контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.

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