СБУ задержала разведчика "ДНР" у линии огня на Донбассе
Мужчина должен был собирать данные о расположении ВСУ.
По предварительной информации, разведчик должен был получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.
"Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической «ДНР». На должностях «старшего разведчика» и «стрелка-помощника гранатометчика» оказывал вооруженное сопротивление силам АТО ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений", - говорится в сообщении.
У мужчины обнаружили военный билет "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.
Напомним, что в апреле контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической организации "ДНР". Он планировал тайно посетить родственников на подконтрольной украинской власти территории.