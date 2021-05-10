Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17

Правительство передает всю имеющуюся у него соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ.

Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17
Фото: google.com.ua

Правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии за ее роль в сбивании самолета рейса МН17. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Кабмин Нидерландов.

Правительство передает всю имеющуюся у него соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ.

Государственный иск подается в ЕСПЧ от Нидерландов параллельно с процедурами подачи индивидуальных жалоб относительно РоSSии ближайшими родственниками погибших.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17-ти различных национальностей и их ближайших родственников", - говорится в заявлении.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, отправил на слушания своих адвокатов.

Украина ожидает, что суд может длиться несколько лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравленияВ РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравления
В Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на ДонбассеВ Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе
В РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравленияВ РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравления
Глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19Глава ВОЗ призвал G7 признать приоритетом равный доступ к вакцинам против COVID-19
Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБОЗеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО
Блинкен не захотел говорить о возможности отключения РоSSии от системы SWIFT в случае новой агрессииБлинкен не захотел говорить о возможности отключения РоSSии от системы SWIFT в случае новой агрессии
В Италии спецназ арестовал подозреваемого в боевых действиях против УкраиныВ Италии спецназ арестовал подозреваемого в боевых действиях против Украины
Украина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - КулебаУкраина попросит у США системы противовоздушной обороны и антиснайперские технологии, - Кулеба
Представитель РоSSии в ООН возмутился реакцией стран-членов на "свидетелей событий в Одессе"Представитель РоSSии в ООН возмутился реакцией стран-членов на "свидетелей событий в Одессе"
Вместе с партнерами мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РоSSии, - БлинкенВместе с партнерами мы работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии РоSSии, - Блинкен
Последние новости
Подгружаем последние новости