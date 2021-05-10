Нидерланды подают против РоSSии иск в ЕСПЧ за сбитый самолет рейса MH17

Правительство передает всю имеющуюся у него соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ.

Правительство Нидерландов приняло решение подать в Европейский суд по правам человека иск против РоSSии за ее роль в сбивании самолета рейса МН17. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Кабмин Нидерландов.

Правительство передает всю имеющуюся у него соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ .

Государственный иск подается в ЕСПЧ от Нидерландов параллельно с процедурами подачи индивидуальных жалоб относительно РоSSии ближайшими родственниками погибших.

"В этой государственной жалобе Нидерланды также защищают всех 298 жертв MH17 17-ти различных национальностей и их ближайших родственников", - говорится в заявлении.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все, кто был на борту, 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а позже объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка роSSийской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Сейчас их заочно судят. Пулатов - единственный фигурант дела, отправил на слушания своих адвокатов.

Украина ожидает, что суд может длиться несколько лет.