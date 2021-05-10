В результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 200 палестинских протестующих

Среди правоохранителей насчитали девять пострадавших.

Фото: AJ+ Twitter
В Иерусалиме в результате столкновений палестинских митингующих и полиции были госпитализированы 153 протестующих. Агрессивно настроенные участники акций бросались камнями в стражей порядка, а те в ответ применяли электрошокеры, слезоточивый газ и другие средства, пишет Associated Press.

Общее количество пострадавших митингующих оценивается примерно в 215 человек. Беспорядки произошли вблизи мечети Аль-Акса. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Полиция сообщила о девяти пострадавших митингующих, один госпитализирован.

#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces#Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 10, 2021

Напомним, что новая вспышка беспорядков на фоне спорности принадлежности Иерусалиму началась накануне празднования Израилем дня города. В частности, митингующие протестовали из-за проведения парада израильскими националистами.

Из соображений безопасности сегодня закрыли для посетителей-иудеев Храмовую гору - священное место для последователей ислама и иудаизма.

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