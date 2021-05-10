В результате столкновений в Иерусалиме пострадали более 200 палестинских протестующих
Среди правоохранителей насчитали девять пострадавших.
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В Иерусалиме в результате столкновений палестинских митингующих и полиции были госпитализированы 153 протестующих. Агрессивно настроенные участники акций бросались камнями в стражей порядка, а те в ответ применяли электрошокеры, слезоточивый газ и другие средства, пишет Associated Press.
Общее количество пострадавших митингующих оценивается примерно в 215 человек. Беспорядки произошли вблизи мечети Аль-Акса. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Полиция сообщила о девяти пострадавших митингующих, один госпитализирован.
Напомним, что новая вспышка беспорядков на фоне спорности принадлежности Иерусалиму началась накануне празднования Израилем дня города. В частности, митингующие протестовали из-за проведения парада израильскими националистами.
Из соображений безопасности сегодня закрыли для посетителей-иудеев Храмовую гору - священное место для последователей ислама и иудаизма.