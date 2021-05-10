В РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравления

Он бродил по лесу с 7 мая.

В РоSSии нашли живым пропавшего руководителя больницы, где находился Навальный после отравления
Александр Мураховский
Фото: Пресс-служба МОЗ Омской области

В РоSSии нашли живым Александра Мураховского – пропавшего министра охраны здоровья Омского региона, руководителя больницы, где находился после отравления "Новичком" роSSийский оппозиционер Алексей Навальный.

Он вышел из леса, где был на охоте. От медицинской помощи мужчина отказался, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Медика обнаружили у села Басалы. Каким образом он заблудился в лесу - пока не сообщается.

Напомним, Мураховский исчез 7 мая. Он уехал из охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся. На его поиски отправились правоохранители и волонтеры. К спасательной операции привлекли также вертолеты. По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.

Напомним, в конце марта в Омске умер заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев. Причиной смерти 63-летнего врача назвали инсульт.

В начале февраля в возрасте 55 лет умер заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Перед этим еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы.

Во время пребывания Навального в омской больнице член "Единой РоSSии" Александр Мураховский, который на тот момент был главным врачом учреждения, отвечал за связи с прессой. Именно он заявил работникам СМИ, что причина тяжелого состояния Навального - "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мураховский в течение суток не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин.

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