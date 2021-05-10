Завтра возобновят проведение форумов "Украина 30"

С 11 по 13 мая пройдет форум "Украина 30", посвященный вопросам безопасности. Будут обсуждать темы национальной безопасности Украины на фоне усиления военного присутствия северного соседа на границах Украины, сообщили на сайте форума.

Проведение мероприятий этого формата было остановлено на время действия усиленных карантинных ограничений в Киеве .

Завтрашний форум откроет президент Украины, также выступят секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, глава МВД Арсен Аваков, вице-премьер Алексей Резников, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Отдельный блок посвятят вопросу интеграции Украины в НАТО.

"Как Государство заботится о безопасности сегодня и какой она будет через несколько лет, каковы и должны стать Украинская армия, Национальная гвардия, Служба безопасности, Национальная полиция, Государственная пограничная служба, что сделано в сфере информационной безопасности, развития оборонно-промышленного комплекса, какие реформы Украина будет проводить и какие шаги предпринимать ради членства в НАТО, - все это первые лица государства, чиновники, отечественные и международные эксперты, представители общественности и дипломатического корпуса будут обсуждать 11 - 13 мая 2021 года во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны", - говорится в анонсе форума.

Напомним, что первый форум формата "Украина 30" состоялся в феврале. Всего было запланировано 30 таких форумов - по каждому на год Независимости Украины.