В Бразилии за хранение наркотиков арестовали боевика Лусварги, который воевал против Украины на Донбассе

После освобождения из тюрьмы боевик вернулся в Бразилию, где за деньги начал хранить наркотики и оружие.

Фото: g1.globo.com

В бразильском штате Сан-Паулу арестовали Рафаэля Лусварги, известного как иностранца, который воевал на стороне пророSSийских сил на Донбассе. Бразильца разоблачили с незаконным грузом наркотиков и боеприпасов, пишет G1 Golobo.

У 36-летнего Лусварги нашли 25 кг марихуаны, порцию вещества, похожего на кокаин, и 350 боеприпасов.

Фото: Pol?cia Militar

Фото: Pol?cia Militar

Фото: Pol?cia Militar

Swissinfo добавляет, что Лусварги за деньги хранил наркотики и оружие других лиц.

Биография Лусварги содержит большое количество арестов, в том числе, и в Украине, за терроризм.

Фото: Arquivo Estad?o Conte?do - 12/06/2014

Напомним, в конце апреля 2018 года выяснилось, что Лусварги жил в Свято-Покровском Голосеевском монастыре. Члены организации С14 задержали бразильца в мае 2018 года и доставили в СБУ , с тех пор бразилец находился под стражей.

Лусварги обвиняли в том, что с сентября 2014 по май 2015 года он находился в составе подразделения боевиков "ДНР" "Викинг" и выполнял функции руководителя роты, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области.

2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал Лусварги виновным по ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 УК и приговорил к 13 годам лишения свободы. При исполнении приговора ему будет засчитан срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

В рамках обмена, который произошел 29 декабря 2019 года, Украина передала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне.