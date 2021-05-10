Американский фрегат береговой охраны "Гамильтон" зашел в порт Одессы

До этого он находился в Батуми.

Фото: #twitter#.com/USNavyEurope
Американский фрегат береговой охраны "Гамильтон" утром 10 мая зашел в Одессу. Он пришвартовался на 15 причале Морвокзала, пишет "Думская".

В воды Черного моря корабль зашел 27 апреля. Затем он провел учения с турецким фрегатом "Явуз", а с 4 по 6 мая находился в Батуми.

Утром 8 мая на встречу "Гамильтону" выпустили флагман украинской морской охраны корвет "Григорий Куропятников". На следующий день к ним присоединился патрульный катер "Старобельск" для проведения учений типа Passex.

ВМС США в Twitter сообщили, что визит "Гамильтона" в Одессу был запланирован после завершения учений в рамках взаимодействия с ВМС Украины.

HAPPENING NOW: ?? @USCG Cutter Hamilton pulls into #Odesa ?? #Ukraine for a scheduled port visit after completing interoperability exercise with @UA_NAVY & @DefenceU!! #StrongerTogether pic.twitter.com/GJOYvunsiy

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) May 10, 2021

Напомним, в апреле стало известно, что два эсминца противовоздушной обороны USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook не осуществляют заход в Черное море в оговоренные сроки. Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Согласно конвенции Монтре, они могли находиться в Черном море до 4 и 5 мая соответственно.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого РогаНа Донбассе погиб 37-летний боец 93-й бригады "Холодный Яр" из Кривого Рога
РоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилииРоSSийские войска в ЦАР обвинили в самовольных казнях, пытках и сексуальном насилии
В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагамиВ Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами
В Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на МайданеВ Испании задержали мужчину по подозрению в убийстве силовиков на Майдане
В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человекВ украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек
Блок рекламы


Похожие новости
Американский крейсер задержал судно с роSSийскими ракетамиАмериканский крейсер задержал судно с роSSийскими ракетами
У Одессы роSSийские корабли мешали совместному обучению судов Украины и СШАУ Одессы роSSийские корабли мешали совместному обучению судов Украины и США
Полиция Одессы усилила охрану Куликового поля, утром грубых нарушений не зафиксированоПолиция Одессы усилила охрану Куликового поля, утром грубых нарушений не зафиксировано
США отправили в Черное море катер береговой охраныСША отправили в Черное море катер береговой охраны
СБУ разоблачила дельцов, подделывавших паспорта стран ЕССБУ разоблачила дельцов, подделывавших паспорта стран ЕС
Резников о "министре здравоохранения ДНР": у него роSSийский паспорт и квартира в РостовеРезников о "министре здравоохранения ДНР": у него роSSийский паспорт и квартира в Ростове
Порошенко считает раздачу роSSийских паспортов гражданам Украины фактором опасностиПорошенко считает раздачу роSSийских паспортов гражданам Украины фактором опасности
РоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛОРоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛО
В Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТОВ Украину за три дня прибыли не менее трех военно-транспортных самолетов НАТО
Взаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольствоВзаимное признание Украиной и Израилем паспортов вакцинации будет введено соответствующим соглашением, - посольство
Последние новости
Подгружаем последние новости