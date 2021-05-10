Американский фрегат береговой охраны "Гамильтон" зашел в порт Одессы

До этого он находился в Батуми.

Фото: #twitter#.com/USNavyEurope

Американский фрегат береговой охраны "Гамильтон" утром 10 мая зашел в Одессу. Он пришвартовался на 15 причале Морвокзала, пишет "Думская".

В воды Черного моря корабль зашел 27 апреля. Затем он провел учения с турецким фрегатом "Явуз", а с 4 по 6 мая находился в Батуми.

Утром 8 мая на встречу "Гамильтону" выпустили флагман украинской морской охраны корвет "Григорий Куропятников". На следующий день к ним присоединился патрульный катер "Старобельск" для проведения учений типа Passex.

ВМС США в Twitter сообщили, что визит "Гамильтона" в Одессу был запланирован после завершения учений в рамках взаимодействия с ВМС Украины.

Напомним, в апреле стало известно, что два эсминца противовоздушной обороны USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook не осуществляют заход в Черное море в оговоренные сроки. Корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Согласно конвенции Монтре, они могли находиться в Черном море до 4 и 5 мая соответственно.