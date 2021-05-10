В Иерусалиме произошли столкновения палестинских протестующих и полиции

В целях безопасности для посещения закрыли Храмовую гору.

Фото: twitter.com/saraalqurashi6
В Восточном Иерусалиме произошли столкновения между палестинскими протестующими и израильской полицией накануне парада, анонсированного националистами Израиля.

Парад посвящен Дню Иерусалима, который в нынешнем году празднуется 10 мая. Палестинское население не согласно с празднованием из-за спорности территории. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "не позволит экстремистам дестабилизировать спокойствие в Иерусалиме. Мы будем обеспечивать соблюдение закона и порядка", цитирует его Associated Press.

Из соображений безопасности сегодня закрыли для посетителей-иудеев Храмовую гору - священное место для последователей ислама и иудаизма, добавляет Jerusalim Post.

"Полиция Израиля продолжает допускать свободу вероисповедания, но не допустит беспорядков", - говорится в сообщении правоохранителей.

Фото: twitter.com/saraalqurashi6

Утром 10 мая беспорядки начались на Храмовой горе. Некоторые митингующие бросались камнями в стражей порядка, те отвечали светошумовыми гранатами. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Al-Aqsa Mosque: Hamas flags and stones as thousands prepare to prevent police, 'settlers' from 'storming' the compound. pic.twitter.com/yIvT8Eksra

— Khaled Abu Toameh (@KhaledAbuToameh) May 10, 2021

С утра в Иерусалиме и Старом городе разместили тысячи полицейских.

Напомним, что в результате Шестидневной войны 1967 года Израиль стал контролировать всю территорию Иерусалима. Еще до того, в 1050 году, Кнессет объявил Иерусалим столицей Государства Израиль. Израиль и Палестинская автономия считают Иерусалим своей столицей и не признают соответствующее право один за другим.

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