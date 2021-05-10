Военные Чада заявили о победе над повстанцами, которые убили президента

Военные возвращаются с передовой в казармы.

Военные Чада объявили о победе над повстанцами, которые в прошлом месяце убили в шестой раз избранного президентом Идриса Деби. Повстанческая группировка "Фронт перемен и согласия" это заявление пока не комментировало, пишет Al Jazeera.

Толпа жителей в столице Нджамене приветствовала военных, возвращавшихся с передовой в колоннах танков и бронетехники.

"Триумфальное возвращение армии в казарму сегодня предвещает окончание операций и победу Чада", - заявил журналистам начальник Генерального штаба армии Абакар Абделькерим Дауд.

Известно также, что во время различных митингов в столице арестовали 21 человека, один человек был ранен.

Police in Chad say 1 person was injured & 21 arrested in the capital N’djamena during Saturday’s protests in which ppl took to the streets demanding a return to constitutional rule.
Civil society groups say 15 arrested & 10 injured pic.twitter.com/Ek1xU4YKKO

— Samira Sawlani (@samirasawlani) May 10, 2021

Напомним, президент Чада Идрис Деби, который правил 30 лет, получил смертельные ранения в бою с повстанцами. Он погиб через день после того, как был избран на президентский срок в шестой раз.

Идрис Деби пришел к власти в 1990 году в результате государственного переворота. В 1996 году, через шесть лет после захвата власти, Деби впервые был избран главой государства. Он выиграл все последующие выборы.

Оппозиция Чада отказалась от участия в выборах в 2006 и 2011 годах путем внесения изменений в Конституцию, а выборы 2015 года были отмечены обвинениями в фальсификации.

20 апреля военные распустили правительство и парламент Чада после гибели президента страны Идриса Деби на передовой.

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