В Афганистане в результате взрыва в школе погибли 85 человек

"Талибан" отрицает свою причастность.

Фото: twitter.com/Soniyaarr
В Афганистане вследствие взрыва в кабульской школе для девочек погибли 85 человек. Еще 147 человек получили ранения, пишет CNN.

Заминированная машина взорвалась перед школой Сайед Аль-Шухада, еще две взрывчатки сдетонировали, когда ученики в панике выбежали на улицу.

В этом районе проживает большая община шиитов, которые ранее подвергались гонениям со стороны террористов "Исламского государства". Официального заявления о взятии ответственности за теракт пока не поступало. "Талибан" свою причастность отрицает.

Большинство убитых - школьницы.

"Первый взрыв был таким мощным и случился так близко от детей, что некоторых из них пока опознать не удалось", - заявил анонимный чиновник Reuters.

Семьи жертв обвинили правительство и западные государства в неспособности закончить длительное насилия.

Напомним, что 2 мая в Кабуле произошли пожары с десятками бензовозов с нефтью. Огонь распространился на значительную площадь и привел к отключениям электричества в нескольких районах. Известно как минимум о семи погибших. Два источника в службах безопасности сообщили, что огонь, вероятно, возник в результате удара ракет "Талибана", однако террористическая группировка это отрицает.

Талибан" выступает против решения США вывести войска из Афганистана до 11 сентября текущего года, так как экс-президент США Дональд Трамп обещал сделать это до 1 мая.

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