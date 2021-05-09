Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц

Украинская сторона передала свои списки на обмен пленными еще зимой.

Боевики в Донбассе передали Украине списки для обмена удерживаемых лиц
Фото: facebook/Офіс Президента України

Представители оккупационных администраций на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными, в настоящее время эти списки уточняются.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова, передает “Цензор.НЕТ”.

Вместе с тем, по словам Ивановой, украинская сторона передала свои списки на обмен пленными еще зимой.

"Все это время Украина настаивала, чтобы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа по этим спискам, они уточняются, с ними работают . это, наконец произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы придем к тому, что обмен произойдет", - сказала Иванова.

По ее словам, на сегодня сложно говорится о том, сколько украинцев могут быть освобождены из оккупированной территории.

Напомним, контролируемые Россией силы удерживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 280 граждан, в том числе 44 военнослужащих.

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