В РоSSии исчез бывший руководитель больницы, в которой находился Навальный после отравления

Александр Мураховский 7 мая выехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся.

В Омской области в лесу два дня назад исчез Александр Мураховский - министр здравоохранения региона и бывший главный врач больницы скорой медицинской помощи №1. Именно в этом лечебном учреждении лечили Алексея Навального после отравления "Новичком".

Об этом сообщают “Коммерческие вести” со ссылкой на два источника.

Третий собеседник - из Министерства здравоохранения - подтвердил, что Мураховский поехал на охоту и на связь со второй половины дня 7 мая не выходит.

Мураховский 7 мая выехал с охотничьей базы на квадроцикле на охоту и не вернулся. На его поиски отправились правоохранители и волонтеры. К спасательной операции привлекли также вертолеты. По информации местных изданий, квадроцикл Мураховского нашли в болоте.

Напомним, в конце марта в Омске умер заведующий отделением травматологии и ортопедии больницы скорой помощи №1 Рустам Агишев. Причиной смерти 63-летнего врача назвали инсульт.

В начале февраля в возрасте 55 лет умер заместитель главного врача клиники Сергей Максимишин, официальная причина его смерти - сердечный приступ.

Перед этим еще один заместитель главного врача, Анатолий Калиниченко, уволился из больницы.

Во время пребывания Навального в Омской больнице член "Единой РоSSии" Александр Мураховский, который на тот момент был главным врачом учреждения, отвечал за связи с прессой. Именно он заявил работникам СМИ , что причина тяжелого состояния Навального - "нарушение обмена веществ". Кроме того, Мураховский в течение суток не позволял перевезти оппозиционера на лечение в Берлин. Позже Мураховского назначили главой регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву.Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала его лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции выявили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению опровергли.