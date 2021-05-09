В Страсбурге открылась конференция "Будущее Европы" с участием руководства ЕС

Европейский Союз отметил День Европы 9 мая открытием конференции "Будущее Европы".

Как пишет Interfax.ua, мероприятие предполагает проведение в течение года серии дискуссий с участием всех политических сил и граждан всех категорий о перспективах развития ЕС .

Первое публичное мероприятие конференции состоялось в Страсбурге, где находится Европейский парламент. Среди участников: президент Франции Эммануэль Макрон, глава Европарламента Давид Сассоли, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр председательствующей в ЕС Португалии Антониу Кошта и другие.

Фото: ЕРА/UPG

Из-за пандемии COVID-19 церемония в Европарламенте прошла в ограниченном составе, и все ее участники были в защитных масках.

В опубликованном накануне обращении лидеры более, чем 20 государств ЕС призвали сограждан к участию в широких консультациях о будущем Европы, в центре которых проблемы устойчивого развития, защиты климата, цифровизации, места и роли Европы в меняющемся мире.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Следующим шагом будет организация пленарного заседания для отображения разнообразия мнений в Европе и принятия во внимание идей и предложений граждан.

Группы людей для участия в конференции определят по принципу случайной выборки. В каждой из них будут представители всех 27 стран ЕС . Состав сформируют с учетом географического, гендерного, возрастного, социально-экономического и образовательного принципов. Молодежь в возрасте от 16 до 25 лет составит треть каждой панельной группы.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Еврокомиссия определяет эту конференцию как "беспрецедентное, открытое и всеобъемлющее мероприятие в области совещательной демократии". Ее итоги должны помочь сформировать будущий курс и политику ЕС .

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG