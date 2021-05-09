Ситуация с ковидом в Украине существенно улучшилась, - Шмыгаль

Изменений в карантинном распределении областей нет.

Ситуация с ковидом в Украине существенно улучшилась, - Шмыгаль
Фото: voladm.gov.ua

По состоянию на сегодня, 9 мая, семь областей Украины остаются в "оранжевой" карантинной зоне.

Об этом говорится на сайте МОЗ.

Это: Волынь, Донецкая область, Житомирская область, Кировоград, Луганская, Тернопольская и Черкасская. Остальные регионы - "желтые".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине существенно улучшилась.

"На этой неделе не осталось ни одной области с "красным" уровнем эпидемической опасности. Модель адаптивного карантина показала свою эффективность и помогла Украине избежать общегосударственного локдауна", - сказал он.

Шмыгаль одновременно призвал украинцев не терять бдительность, ведь вирус никуда не исчез.

"Мы должны проявить осмотрительность, чтобы избежать очередного ухудшения ситуации. Маска, социальная дистанция, дезинфекция и вакцинация - сегодняшний рецепт противодействия коронавирусу", - говорится в сообщении украинского премьера.

Напомним, с субботы, 8 мая, все области Украины вышли из “красной” карантинной зоны.

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