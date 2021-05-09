Правоохранители выяснили, кто распространял антивенгерские листовки на Закарпатье

Задержаны три человека, двое из них - переселенцы из Луганска.

СБУ разоблачила организаторов распространения антивенгерских открыток на Закарпатье. Ими оказались трое местных жителей, двое из которых - переселенцы из г. Луганська.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Злоумышленники действовали по заказу роSSийских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за $ 500", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Так, сотрудники спецслужбы установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены выше упомянутые средства в роSSийских рублях.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины проведен ряд обысков по местам жительства и задержания фигурантов производства. В ходе следственных действий правоохранители изъяли роSSийскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства всем троим фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Мероприятия по разоблачению злоумышленников осуществлялись Управлениями СБУ в Закарпатской и Днепропетровской областях при координации Департамента защиты национальной государственности совместно с ГУ Нацполиции в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Напомним, фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в г. Берегово Закарпатской области. Чтобы придать "особую окраску" этой акции, роSSийские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников.

Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей.