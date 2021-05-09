Почти все мероприятия к 9 мая завершились, поступило 38 сообщений о нарушениях

В Национальную полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях во время мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Всего в стране уже завершились более 600 массовых мероприятий. В них приняло участие более 40 тысяч граждан.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано.

"По состоянию на сейчас поступило 38 сообщений о правонарушениях, связанных с массовыми мероприятиями по случаю 9 мая. Правоохранители справились с задачей, обеспечив безопасность граждан и не допустив развития конфликтных ситуаций. Это удалось, в том числе, и благодаря полиции диалога, которая работала непосредственно с участниками мероприятий", - отметил Яровой.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Сейчас все подразделения МВД продолжают нести службу, работают оперативные штабы. Особое внимание уделяется местам отдыха граждан - парки и лесополосы. До окончания всех мероприятий личный состав будет работать в усиленном режиме.

Напомним, 9 мая в Украине было запланировано проведение 667 мероприятий с участием более 66,9 тысячи человек.

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