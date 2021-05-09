Кличко: сейчас в Киеве проживает более 52 тыс. человек, которых коснулась Вторая мировая война

Мероприятие "Помним, побеждаем!" традиционно состоялось на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Городской голова Киева Виталий Кличко почтил память погибших во время Второй мировой войны и поздравил ветеранов с Днем Победы.

Как информирует пресс-служба Киевсовета, мероприятие "Помним, побеждаем!" традиционно состоялось на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне. Виталий Кличко возложил гирлянды воинской Славы к Мемориалу героев форсирования Днепра.

Участие в церемонии также приняли ветераны Второй мировой войны, дети войны, ветераны АТО / ООС и военные Вооруженных сил Украины.

Фото: Киевсовет

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память павших героев Второй мировой. И выражаем благодарность живым ветеранам за их жертвенность и отвагу. Дорогие ветераны Второй мировой войны, герои фронта и тыла, освободители и защитники Украины! Поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы над нацизмом во Второй мировой войне!" - отметил в своем выступлении Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас в Киеве проживают более 52 тысяч человек, которых коснулась эта страшная война. Это - и ветераны Второй мировой, и члены их семей, члены семей погибших воинов.

"Мы должны помнить подвиг всех, кто боролся за мир на нашей земле, за победу над нацизмом. И помнить те страшные уроки истории, чтобы больше не допустить таких трагедий", - сказал мэр столицы.

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Он подчеркнул, что сегодня Украина тоже противостоит агрессору, защищает свою территориальную целостность и независимость от имперских амбиций РоSSии.

"Украинцы сегодня защищают свой европейский выбор, демократию и европейские ценности. И мы победим! Мир вернется на украинскую землю!", - отметил Виталий Кличко.

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Фото: Киевсовет

Напомним, в Национальную полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях по время мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом. Всего в стране уже завершилось более 600 массовых мероприятий. В них приняло участие более 40 тысяч граждан.

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