У Одессы роSSийские корабли мешали совместному обучению судов Украины и США

Возле Одессы роSSийские суда мешали проведению совместного обучения кораблей приграничных ведомств США и Украины, которые отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Об этом сообщила пресс-служба украинских пограничников.

"Вчера на рассвете, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в точке рандеву (так моряки называют место встречи в открытом море) флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON", - говорится в сообщении.

Американцы прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях.

"Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ . На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля БУ ПС ФСБ РФ проекта «Охотник», немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ ", - рассказали в Пограничной службе.

Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности.

"Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - отметили в ГПСУ.

Сейчас корабль Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль БО США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.

Напомним, РоSSия с 24 апреля закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.