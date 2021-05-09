У Одессы роSSийские корабли мешали совместному обучению судов Украины и США
Нарушение норм международного морского права задокументировано украинскими пограничниками.
Возле Одессы роSSийские суда мешали проведению совместного обучения кораблей приграничных ведомств США и Украины, которые отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.
Об этом сообщила пресс-служба украинских пограничников.
"Вчера на рассвете, на расстоянии более 100 морских миль от Одессы, в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в точке рандеву (так моряки называют место встречи в открытом море) флагман Морской охраны Госпогранслужбы встретил корабль Береговой охраны США HAMILTON", - говорится в сообщении.
Американцы прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях.
"Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ. На этот раз на "охоту" отправились два пограничных сторожевых корабля БУ ПС ФСБ РФ проекта «Охотник», немного отдаленно, но достаточно навязчиво кружил еще один корабль ЧФ РФ", - рассказали в Пограничной службе.
Корабли страны-агрессора то объявляли вымышленные координаты закрытых районов, требуя оставить их, то опасно маневрировали и пытались искусственно сузить зону маневра для украинского и американского кораблей. Не отвечали на вызовы на связь по каналам международной морской безопасности.
"Дерзкое нарушение норм международного морского права тщательно зафиксировано и задокументировано украинскими пограничниками", - отметили в ГПСУ.
Сейчас корабль Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников" и корабль БО США HAMILTON остаются в море, продолжая совместные учения.
Напомним, РоSSия с 24 апреля закрыла три района Черного моря в районе оккупированного Крыма для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Запрет будет действовать до 31 октября.