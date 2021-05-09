В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с возложением цветов и красными флагами

Активисты стояли с флагами "75 лет Победы" и с украинскими флагами.

В Киеве состоялась акция возле памятника Ватутину с красными флагами и возложением цветов.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Фото: Макс Требухов

Участники акции провели минуту молчания, возложили к памятнику гвоздики, в частности, они декламировали "Слава освободителю Киева ! Трижды слава, слава, слава!". В машине с надписью "С Днем Победы!" можно заметить политика Виктора Медведчука, который поздравил присутствующих.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Активисты стояли с флагами "75 лет победы" и с украинскими флагами.

К памятнику возложили сырой шашлык в обертке для букетов, который впоследствии забрали.

Фото: Макс Требухов

"Сегодня мы празднуем главный праздник в году и пришли почтить нашего главного победителя Николая Ватутина", - отметила организатор мероприятия, пишет Depo. Киев .

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, в воскресенье, 9 мая, Украина отмечает День Победы над нацизмом.

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. В частности, статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины устанавливает, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

Николай Ватутин - советский военачальник, убит в апреле 1944 года боевым подразделением УПА. Летом 2017 года Киевский городской совет переименовал проспект генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича. Однако памятник в Мариинском парке не демонтировали.

В мае 2020 года электронная петиция о демонтаже памятника набрала необходимый для рассмотрения городской властью минимум голосов - 10 тысяч.