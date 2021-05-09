У памятника "Воинам-автомобилистам" в Запорожье прицепили коммунистический флаг

Красные флаги также выявили на Житомирщине и Николаевщине.

В Николаевской области местная жительница на крыше дома закрепила флаг красного цвета с коммунистической символикой и установила две фотографии с георгиевской ленточкой.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

В Житомирской области на территории ООО "Автомир" на флагштоке одним из работников размещен флаг красного цвета с коммунистической символикой.

В Запорожье возле памятника "Воинам-автомобилистам" неизвестный закрепил флаг красного цвета с надписью "Полк победы 1941-1945".

"По всем событиям полицией возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 436-1 ", - сказал Александр Фацевич.

Напомним, в Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов.

Статья 436 -1 Уголовного кодекса Украины устанавливает, что изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.

В воскресенье, 9 мая, Украина отмечает День Победы над нацизмом.