Оккупанты обстреляли жилой сектор Марьинки: повреждены 6 домов и автомобиль

Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома.

В субботу, 8 мая, роSSийско-оккупационные войска обстреляли жилой сектор г. Марьинки в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. Оккупанты, уже не скрываясь, ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД

В 19:05 оккупанты выпустили 6 снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм, они вели огонь из населенного пункта шахта "Трудовская" на окраине Донецка.

В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов и автомобиль местного жителя. Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств, никто из жителей не пострадал.

Напомним, в течение субботы, 8 мая, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня.

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