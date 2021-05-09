Оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня

Стреляли у Южного, Авдеевки и Марьинки

В течение субботы, 8 мая, в зоне боевых действий на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Оккупанты два раза осуществили обстрел из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде населенного пункта Опытное.

Недалеко от поселка Новгородское роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же, роSSийские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города.

По состоянию на 07:00 воскресенья 9 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Потерь среди наших защитников и гражданского населения нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Напомним, в военном госпитале в Харкове умер военный с Полтавщины – старший солдат Виктор Городниченко, которого роSSийский снайпер подстрелил 28 апреля.

6 мая в зоне боевых действий погибли двое украинских военных, еще один тяжело ранен.