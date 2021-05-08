Президент Латвии примет участие в саммите Крымской платформы

Президент Латвийской Республики Егилс Левитс примет участие в учредительном саммите Крымской платформы, который состоится в Киеве 23 августа.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 8 мая в формате видеоконференции.

"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - сказал президент Латвии .

Напомним, что по замыслу украинских властей "Крымская платформа" должна стать площадкой, который сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа. Свое участие в нем подтвердили, в частности, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Польши Анджей Дуда.

Украинский Крым находится под роSSийской оккупацией с февраля 2014 года.