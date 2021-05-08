Латвия официально пообещала поддержать вступление Украины в ЕС

Президент Левитс подписал декларацию с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Егилс Левитс в субботу, 8 мая, в режиме видеоконференции подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Об этом говорится на сайтах президента Украины и президента Латвии.

Фото: president.lv

Фото: president.gov.ua

В этой декларации лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз.

Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.

Латвия стала третьим государством, с которым подписана такая Декларация, присоединившись к кругу ближайших друзей и партнеров Украины. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.

Процедура вступления Украины в Евросоюз может начаться в 2027 году во время председательства Литвы.

Право подать заявку на вступление в Евросоюз гарантируется каждому европейскому государству согласно статье 49 Договора о Европейском Союзе. Условия вступления являются предметом соглашения между государствами-членами и государством-заявителем. Оно подлежит ратификации каждым членом Евросоюза и государством-заявителем.

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