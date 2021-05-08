На Донбассе стреляли возле Пивденного, Марьинки и Авдеевки

С начала субботы, 8 мая, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Недалеко от поселка Новгородское роSSийские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Около Марьинки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а в пригороде поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Авдеевки вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Сегодня боевых потерь среди наших защитников не было.

Напомним, в военном госпитале в Харькове умер военный с Полтавщины - старший солдат Виктор Городниченко, которого роSSийский снайпер ранил 28 апреля.

6 мая в зоне боевых действий погибли двое украинских военных, еще один был тяжело ранен.