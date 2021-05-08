Зеленский предложил Вторую мировую войну называть Последней мировой

Президент Владимир Зеленский назвал Вторую мировую войну самой страшной катастрофой в истории человечества и выразил надежду, что она была последней.

Об этом он сказал в своем обращении по случаю Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая.

"Сегодня мы кланяемся перед всеми, кто защищал от нацизма родную украинскую землю, защищал мир, перед всеми, кто погиб в годы Второй мировой войны. Ветераны, которые противодействовали нацистам, подпольщики, военнопленные, остарбайтеры, пленники концлагерей, дети войны, гражданское население и каждый, кто пострадал от нацистской оккупации", - сказал Зеленский в начале своего обращения.

Он напомнил, что Вторая мировая война длилась шесть лет и была беспрецедентно жестокой: каждую минуту погибали не менее 20 человек.

Украина потеряла во время войны более восьми миллионов человек.

"Взрывы, выстрелы, окопы, ранения, голод, бомбежки, блокады, массовые расстрелы, карательные операции, оккупация, концлагеря, газовые камеры, желтые звезды, гетто, Бабий Яр, плен, принудительные работы. Они погибли за то, чтобы каждый из нас знал, что означают эти понятия, из книг, а не из собственного опыта. Видел это в кино, а не собственными глазами. Они погибли за билет в будущее для нас, для своих детей и внуков. И сегодня дети и внуки должны знать это. Помнить это. Ценить это. Благодарить за это", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина вместе со всем миром надеется, что подобной войны больше не произойдет.

"Если на мгновение представить невозможное и предположить, что человечеству позволили изменить свою историю один раз, лишиться одного периода, я уверен, что все люди на Земле выбрали бы единственный вариант: избежать и не допустить Второй мировой войны. К сожалению, мы не можем этого сделать. Мы не можем избежать войны в прошлом. Но можем и должны сделать все, чтобы никогда не допустить новой войны в будущем", - сказал президент Украины.

По его мнению, весь мир и все мировые лидеры должны демонстрировать, что человечество выучило урок 1939-1945 годов навсегда и больше не допустит подобного никогда снова.

«Не пора ли поставить точку в этом вопросе? Не пришло ли время в практическом плане доказать преданность лозунгу Never again? Не пора ли человечеству изменить формулировку и говорить не «Вторая мировая война», а «Вторая и последняя мировая война»? Не давать шанса и вероятности новой войны даже на вербальном уровне. Наполнить миллионы школьных учебников по истории, научных исследований, миллионы романов и фильмов мантрой о невозможности повторения войны в будущем. Мир должен сказать: «в 1939-1945 годах продолжалась последняя мировая война»", - заявил Зеленский.