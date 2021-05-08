Еврокомиссия одобрила контракт на 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer

900 млн доз являются гарантированными, еще столько же - опциальными.

Европейская комиссия одобрила контракт на получение 1,8 млрд доз антиковидной вакцины от Biontech/Pfizer.

Об этом в Твиттере написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз гарантированно получит 900 миллионов доз, а заказ еще 900 миллионов доз является опциальным.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

?? vaccination is progressing well.



Now we prepare the next stage in our response:



??giving booster shots

??dealing with possible escape variants

??allowing for vaccination of children & teenagers — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

Фон дер Ляйен написала, что вакцина должна быть поставлена до 2023 года.

Заказанная вакцина предусмотрена для вторых доз прививки и для детей.

Как пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ , стоимость этого контракта составляет до 35 миллиардов евро и означает новые инвестиции в производство в Германии и Бельгии. Цена одной дозы составит около 19,50 евро. В то же время Брюссель не раскрывает стоимость контракта и цену одной дозы вакцины.

Напомним, Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.