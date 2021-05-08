Еврокомиссия одобрила контракт на 1,8 миллиарда доз вакцины Pfizer

Фон дер Ляйен написала, что вакцина должна быть поставлена до 2023 года.
Заказанная вакцина предусмотрена для вторых доз прививки и для детей.
Как пишет Немецкая волна со ссылкой на СМИ, стоимость этого контракта составляет до 35 миллиардов евро и означает новые инвестиции в производство в Германии и Бельгии. Цена
одной дозы составит около 19,50 евро. В то же время Брюссель не раскрывает стоимость контракта и цену одной дозы вакцины.
Напомним, Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer на поставку дополнительных 10 млн доз вакцины против коронавируса.