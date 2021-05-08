В Иерусалиме в результате столкновений палестинцев и полиции пострадали более 220 человек

В Иерусалиме в результате столкновений палестинцев с израильской полицией пострадали более 220 человек.

Об этом пишет Немецкая волна.

Инцидент произошел возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе в пятницу, 7 мая. Среди пострадавших - 17 правоохранителей. По информации полиции, палестинцы после вечерней молитвы начали забрасывать стражей порядка камнями и пиротехническими средствами. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Насильственные столкновения вспыхивали вечером и в других частях города. В Красном Полумесяце отметили, что в больницу доставили 108 травмированных палестинцев.

Столкновения в Иерусалиме возникали уже неоднократно с начала священного для мусульман месяца Рамадан и решения главы палестинских территорий Махмуда Аббаса отложить намеченные на 22 мая всеобщие выборы. Но насильственное противостояние на Храмовой горе в последний раз имело место еще в августе 2019 года.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Сначала конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев по случаю Рамадана в Старом городе Иерусалима. Позже эскалации напряженности способствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из одного из районов Восточного Иерусалима.

Полиция 7 мая разогнала собравшихся там демонстрантов светошумовыми гранатами.

Фото: ЕРА/UPG