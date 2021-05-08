В Харькове умер военный, раненый роSSийским снайпером 28 апреля
Время и место отдания воинских почестей сообщат позже.
Сегодня, 8 мая, в военном госпитале в Харькове умер военный с Полтавщины - старший солдат Виктор Городниченко.
Об этом говорится на Facebook-странице Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Украинский защитник получил пулевое ранение 28 апреля вблизи села Зайцево Бахмутского района в результате вражеского выстрела снайпера.
"Ему была оказана неотложная помощь, затем он был эвакуирован в больницу в Бахмут, позже - в Харьков. Но сегодня, после изнурительных операций, житель Миргородского района скончался", - говорится в сообщении.
Время и место отдания воинских почестей сообщат позже.
Напомним, 6 мая в зоне боевых действий погибли двое украинских военных, еще один был тяжело ранен.