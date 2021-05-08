Все области Украины вышли из "красной" зоны, - Минздрав

По состоянию на субботу, 8 мая, все области Украины вышли из "красной" карантинной зоны.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

"Оранжевой" является Волынская, Донецкая область, Житомирская область, Кировоград, Луганская, Тернопольская и Черкасская.

Так, коэффициент обнаружения новых случаев коронавируса в пятницу, 7 мая, в Черкасской области составил 22,7% (должен быть не выше 20%).

Все остальные регионы в "желтой зоне".

Отметим, "оранжевый" - предупредительный уровень, который свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе, что может привести к введению усиленных ограничительных противоэпидемических мер.

Устанавливается на уровне регионов, если превышен хотя бы один показатель:

1) заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидемический порог;

2) загруженность коек, обеспеченных поставками медицинского кислорода в определенных учреждениях здравоохранения - более 65%;

3) количество тестирований методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - меньше 300;

4) количество госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения - более 60,

5) коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом ПЦР и по определению антигена SARS-CoV-2) - более 20%;

6) рост госпитализаций в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.

Напомним, последней из "красной" зоны в субботу, 8 мая, вышла Сумская область.