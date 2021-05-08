В украинской армии на сегодня ковидом болеет 941 человек

Всего за время пандемии выздоровели 23 869 украинских военных.

За прошедшие сутки, 7 мая, в ВСУ было зарегистрировано 54 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек.

По состоянию на 8 мая в украинской армии коронавирусом болеет 941 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 208 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 23 869 украинских военных, летальных случаев - 85.

С начала вакцинации в Вооруженных Силах 48 981 человек получил первую дозу вакцины, из них - 3217 - военные медики. Повторно провакцинированы 277 человек.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболели 2 114 138 человек, выздоровели 1 750 570 человек, летальных случаев - 46 200 и проведено 9 633 983 ПЦР-тестирования.