Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне

Вместе с президентом на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Глава государства примет участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне.

Фото: пресс-служба ОПУ

Вместе с Владимиром Зеленским на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.

Напомним, сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны.

В стране запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан.

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