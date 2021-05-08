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2021-05-08
Зеленский почтит в Луганской области память погибших во Второй мировой войне
Вместе с президентом на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
Глава государства примет участие в церемонии почтения памяти погибших во Второй мировой войне.
Фото: пресс-служба ОПУ
Вместе с Владимиром Зеленским на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и ЕС.
Напомним, сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны.
В стране запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан.