Мезенцева: как позиция Украины будет представлена на саммите НАТО - неизвестно

Окончательных решений относительно того, как именно будет представлена позиция Украины на саммите стран-членов НАТО 14 июня, еще нет.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

"Для нас не формальность главное, а результат - содержательное обсуждение предоставления Украине ПДЧ. Пока нет окончательно утвержденной программы саммита, не определен формат - будет ли это обсуждение только между членами НАТО. Агитаторы из числа оппонентов власти в Украине опережают новости из самого Альянса", - отметила она.

По ее словам, союзники намерены провести очень "камерный" саммит, который бы состоял только из одного заседания на уровне глав государств и правительств. "Это связано с их желанием обсудить с президентом США будущее трансанлантических отношений после смены администрации США ", - пояснила Мезенцева.

"Украина вместе с Грузией продолжает на всех уровнях работать с союзниками с целью доведения до них необходимости проведения мероприятия с нашим участием, учитывая в том числе сложную ситуацию безопасности в регионе Черного моря и продолжающуюся внешнюю агрессию со стороны РоSSии. Что мы можем говорить точно уже сейчас - все, что нам нужно, будет обсуждаться на этом саммите", - подчеркнула она.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в свою очередь добавила, что повестка дня саммита еще не утверждена. Во время своего визита в Брюссель 17-18 мая она намерена обсудить все важные вопросы взаимодействия Украина-НАТО.

Напомним, Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО открыты для Украины.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что очередной саммит лидеров стран альянса состоится 14 июня в Брюсселе.

Предыдущий саммит НАТО состоялся в декабре 2019 года в Великобритании. В 2020 году лидеры альянса не собирались из-за пандемии коронавируса.