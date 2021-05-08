СБУ открыла производство по факту похищения экс-судьи Чауса

Заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали, заявил адвокат Чауса.

СБУ открыла производство по факту похищения экс-судьи Чауса
Николай Чаус
Фото: www.facebook.com/ukrop.ukraine

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту исчезновения в Молдове украинского экс-судьи Николая Чауса.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на адвоката и жену Чауса.

"Со мной консультируется мать Николая Чауса, которую сегодня допрашивали работники СБУ, и я общался со следователем. Но применительно к статьям информации пока нет. Буду знать чуть позже", - рассказал адвокат Александр Вишневый.

Вишневый отметил, что заявление о преступлении подали еще 12 апреля, но до сих пор производство не открывали.

Как пишет interfax.ua со ссылкой на пресс-центр СБУ, дело возбуждено по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. МВД Молдовы сообщило, что за похищением Чауса могут стоять иностранцы, и часть из них после этого уехали в Украину. Также министр внутренних дел Молдовы сказал, что подозреваемые в организации похищения переписывались на украинском языке.

МИД Украины отрицает, что государственные учреждения Украины причастны к похищению судьи-беглеца.

По данным журналистов, к исчезновению Чауса могут быть причастны люди, вероятно связанные с разведывательными и правоохранительными органами Украины. Молдавские СМИ также писали, что президент Молдовы Майя Санду дважды пыталась связаться с президентом Украины из-за похищения экс-судьи, но ей не удалось сделать это "не по вине молдавской стороны".

В конце апреля жена Чауса обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просит вмешаться в поиски ее мужа.

5 мая стало известно, что правоохранители Молдовы установили личности причастных к похищению украинского судьи Николая Чауса: среди них были украинцы.

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