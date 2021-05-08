Кличко: каждый украинец должен понять истинную цену словам "минута мира"

Мэр Киева вместе с ветеранами Второй мировой войны возложили цветы на могилу Неизвестного солдата.

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с ветеранами Второй мировой войны и военнослужащими Вооруженных сил Украины в День памяти и примирения возложили цветы на могилу Неизвестного солдата в Парке Вечной славы в столице.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

"Сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память павших героев. И выражаем благодарность живым ветеранам за их жертвенность и отвагу", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что с каждым годом становится все меньше участников и очевидцев Второй мировой.

Фото: сайт Киевсовета

"Сегодня каждый украинец должен, как никогда, понять истинную цену словам "минута мира". Ибо так же, как и во время той страшной войны, украинцам с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость своего государства. И мы должны верить и делать все для того, чтобы мир наконец воцарился в Украине", - сказал Виталий Кличко.

Фото: сайт Киевсовета
Фото: сайт Киевсовета
Фото: сайт Киевсовета
Фото: сайт Киевсовета
Фото: сайт Киевсовета

Напомним, сегодня, 8 мая, Украина отмечает День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. В стране запланировано 341 мероприятие с участием более 13 тысяч граждан.

Полицейские Киева в усиленном режиме несут службу, в столице усилены наряды в метрополитене, на железнодорожном вокзале: с гражданами проводят профилактические беседы во избежание конфликтов и для предупреждения провокаций.

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